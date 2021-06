Ko nisem ne on ne ona, ampak oni

Ko je Elliot Page prejšnji mesec objavil fotografijo v kopalkah, na kateri je pokazal svoje telo, je zakuril splet. Telo samo po sebi ni bilo nič posebnega, za hollywoodske standarde kvečjemu presuhljato in s premalo izraženimi mišicami, sploh če ga primerjamo s kakim Dwightom Johnsonom - The Rockom ali Channingom Tatumom. Zakaj potem takšno navdušenje in takšno občudovanje?