Javna zahvala Goranu Vojnoviću

Kolumnistu Dnevnikovega Objektiva Goranu Vojnoviću se želim javno zahvaliti za njegovo kolumno Etika v času pandemije (12. junij 2021), v kateri je reflektiral (ne)etičnost ravnanj v slovenski družbi v času pandemije covida-19 in po njej. Goran Vojnović je v besedilu nastavil ogledalo neetičnemu obnašanju (pre)mnogih Slovencev, še posebej tistih, ki se ne želijo cepiti, vendar hkrati poudarjajo, da je uvajanje cepilnih potnih listov neetično. Goran Vojnović je posredno tudi opozoril na to, da pri razlagi velikega števila žrtev v Sloveniji zaradi covida-19 nikakor ni ustrezno zgolj kritizirati (sicer zares katastrofalnih) ravnanj obstoječe vlade, temveč se je treba v smislu izvedbe kolektivne nacionalne katarze tudi vprašati, kako (ne)etično je bilo obnašanje vsakega posameznega Slovenca, posameznih segmentov slovenske družbe in slovenske nacije kot celote. Goranu Vojnoviću sem iskreno izjemno hvaležen, ker je stopil v bran šibkim in najšibkejšim ter se s tem postavil po robu štirim novodobnim apokaliptičnim jezdecem, ki pustošijo po slovenski deželi: individualizmu, egoizmu, hedonizmu in konzumizmu. Zaradi vsega navedenega menim, da Goran Vojnović postaja ena od največjih moralnih avtoritet v Sloveniji.