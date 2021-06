Mobilni kontrolni stolp

Titus Gall je bil v svojem poklicnem življenju kontrolor letenja in svoje delo je opravljal z velikim veseljem. Zato ne preseneča, da danes pri 72 letih kljub temu, da je odšel v pokoj, še vedno usmerja in nadzoruje letala, le da niso več potniška in tovorna, temveč tista, ki gasijo številne požare v Kaliforniji. Pet let pred tem, ko se je Titus Gall, ki ga prijatelji kličejo Stretch, upokojil, je začel razvijati nekaj več kot štiri metre visok mobilni kontrolni stolp, ki se lahko pripelje v bližino požarov in usmerja letala, ki ga gasijo. To je pomembno, zatrjuje Gall, saj je od tega, kako hitro letala uspejo pogasiti požar, odvisno, ali se bo ta širil oziroma kako hitro se bo širil. Le nekaj dni zatem, ko je začel uživati svoj upokojenski status, je Titus Gall zato ustanovil podjetje Tower Tech. Inc., za katero trdi, da je edino podjetje, ki ima dovoljenje ameriške zvezne uprave za letalski promet. Pove tudi, da je pridobivanje tega dovoljenja trajalo kar dobrih pet let. Podjetje zdaj pomaga kalifornijski upravi za gozdarstvo in zaščito pred požari nadzorovati zračni prostor nad požari v divjini ter s tem prispeva k učinkovitejšemu gašenju. Po lanskem katastrofalnem letu, v katerem je zgorelo kar 1,6 milijona hektarjev gozdov in več kot 10.000 domov ter je v požarih izgubilo življenje najmanj 33 oseb, se letos napoveduje podobno, če ne še hujše stanje. Že v maju so namreč v tej ameriški državi zabeležili 1000 požarov na prostem več kot v istem obdobju lani. Glede na to, da se jim letos prav tako obeta dolgo in vroče poletje, je mogoče s precej verjetnosti napovedati, da bo imel Gall tudi letos veliko dela. V mobilnem kontrolnem stolpu ima zato vso potrebno tehnologijo, ki jo sicer premorejo njegovi veliki »stacionarni« bratje, za nekaj udobja pa so v njem tudi hladilnik, stranišče in tuš.