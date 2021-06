Nagrada za 500 dni branjenja reke

Maida Bilal je predsednica neprofitne okoljske organizacije Eko Bistro v vasi Kruščica, ki je dobrih 16 kilometrov oddaljena od Zenice. Ta teden je prejela Goldmanovo okoljsko nagrado, ki jo od leta 1990 vsako leto podelijo junakom za boj proti uničevanju okolja. Ta čast in 150.000 dolarjev vsako leto pripade šestim okoljskim borcem. Po eden iz Afrike, Azije, Evrope, z otokov in otoških držav, iz Severne Amerike ter iz Srednje in Južne Amerike so prepoznani kot najbolj hrabri v svojih prizadevanjih. Maida Bilal iz vasi, ki šteje le nekaj več kot 2500 prebivalcev, se je v javnosti pojavila julija leta 2017, ko je vaščane povedla na most preko reke Kruščice z namero, da prepreči gradnjo mini hidroelektrarne na eni od redkih rek v Bosni in Hercegovini, ki še neokrnjena teče svoj naravni tok. Iz prvega protesta, na katerem je težko mehanizacijo, ki naj bi začela graditi jez, s svojimi telesi ustavilo okoli 300 žensk iz vasi, je nastalo protestno gibanje, ki se je borilo kar 500 dni, vse dokler decembra 2018 pristojne oblasti niso razveljavile gradbenega dovoljenja za dvojno zajezitev reke. Maida Bilal se spominja, kako se je 50 žensk iz vasi sredi julija pred štirimi leti pred mostom prijelo za roke in ustavilo buldožerje ter kako presenečene so bile, ko se je policija s silo spravila nanje. Ko spregovori o tem, kako jih je njen 70-letni oče prosil, naj vendar ne tepejo njegove hčere, se ji še danes trese glas. Kljub nasilju specialcev in aretacijam pa so se ženske naslednji dan spet vrnile na most in aktivisti, ki so zatem organizirali 24-urno stražo ter šotor za oskrbo, so na mostu stali dan za dnem in noč za nočjo skoraj leto in pol. Ter na koncu uspeli. Bilalova zato poziva mlade v Bosni, naj se borijo za svoj prav, naj vztrajajo in naj se osredotočijo na vodo, saj je voda vir življenja.