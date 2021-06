Kot Afrodita sem si želela na glavi zajčja ušesca

Igralka Jette Ostan Vejrup, letošnja prejemnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo, je posebna ptica. Po igralski akademiji v rodni Danski in začetni mednarodni igralski karieri v Parizu na gledališki šoli Ecole Jacques Lecoq ter Londonu jo je konec osemdesetih let zaneslo v Ljubljano. Igrala je v neinstitucionalnih gledališčih, kot je Glej – in že leta 1989 za predstavo Železniške informacije Petra Handkeja skupaj z Borisom Ostanom in režiserko Nevenko Koprivšek prejela Borštnikovo diplomo. Leta 1990 je prvič nastopila v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL )in za vlogo Ivone v Gombrowiczevi Ivoni, princesi Burgundije, prejela že drugo Borštnikovo nagrado. Veliko je igrala tudi v SNG Drama in nase takoj opozorila z vlogami v Osbornovi drami Ozri se v gnevu, v Don Juanu ali Ljubezni do geometrije Maxa Frischa, nato pa še v vrsti produkcij v devetdesetih letih.