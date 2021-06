Mesto okuženih otrok

Fatima Mir je profesorica pediatrije na Medicinski fakulteti Univerze Aga Khan v največjem pakistanskem mestu Karači. Leta 2019, ko se je v mestu Ratodero v jugovzhodni pakistanski provinci Sindh pri otrocih pojavilo nenavadno veliko primerov okužbe z virusom HIV, je pediatrinja, ki se že desetletja ukvarja z otroškimi infekcijskimi boleznimi, s sodelavci začela raziskovati vzroke tega pojava. Ko je testirala tamkajšnje prebivalstvo, je odkrila nesorazmerno veliko infekcij pri otrocih, kar 1100 primerov, za katere si ni znala pojasniti, kakšna je bila pot okužbe. Običajno se namreč otroci z virusom okužijo preko matere, med nosečnostjo, pri porodu ali ob dojenju. Včasih se virus prenese preko transfuzije krvi, toda starši okuženih otrok v Ratoderu niso bili okuženi, prav tako otroci v večini niso prejeli nobenih transfuzij krvi. Vir okužb je nazadnje Mirova našla pri zasebnih ordinacijah okoli mesta Ratodero, kjer so injekcijske igle uporabljali večkrat in kjer so higienske razmere zelo slabe. Mnogo primerov sprva niso odkrili, saj je regija revna, simptomi okužbe s HIV pa so podobni tistim, ki se kažejo pri podhranjenosti otrok. Ker je oskrba z javnim zdravstvom slaba, so zasebne ordinacije v zadnjih letih rasle kot gobe po dežju, nadzora nad njimi pa praktično ni bilo. K tako visokemu številu okuženih je pripomogla še nekoliko nenavadna miselnost ljudi, ki so prepričani, da so injekcije bolj učinkovite od zdravil, ki jih zaužijemo v obliki tablet ali kapsul. Velik del teh injekcij, ki so okužile otroke, je bil nepotreben, saj bi jih lahko zdravili tudi drugače. Mirova je po izbruhu okužb v bližini mesta s pomočjo Svetovne zdravstvene organizacije in Unicefa postavila posebno kliniko za zdravljenje teh otrok, hkrati pa so izobraževali lokalno prebivalstvo in zdravstveno osebje, da bi preprečili nadaljnje okužbe.