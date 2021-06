Pohištvo je v dnevnih sobah pomembno organizirati na način, da je prostor zračen, prostoren in ne daje občutka utesnjenosti. V tloris sem umestila pohištvo tako, da je razporeditev simetrična, uravnotežena in organizirana. Pri opremljanju sem najprej umestila kavč v obliki črke L, ki omogoča veduto tako v naravo (skozi okno) kot na etanolski kamin in knjižne police, nadaljevala sem z umestitvijo večjih, prav tako pomembnih kosov pohištva, kot so klubska mizica, tabure, ki je iz istega materiala kot kavč, in preproge.

Zaključila sem z izbiro detajlov: knjig in dekoracije na mizici, stropnega svetila, in z umestitvijo višje sobne rastline – lirastega fikusa, saj je enostaven za vzdrževanje, rad ima veliko sonca, zato je bil ravno pravšnja izbira za zapolnitev praznine ob oknu. Rastlina ima velike svetleče zelene liste in prinaša v prostor svežino. Pomembno je omeniti tudi izbor stenske barve, ki vpliva na našo podzavest; da bi prostor deloval prostornejši, sem steno dnevne sobe obarvala v svetlo bež barvo.

Brina Ana Lukić, 2. letnik notranje opreme, Fakulteta za dizajn