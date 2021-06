Jamnik je bil ustreljen 16. decembra 2014. Kmalu po dogodku so kot osumljenca pridržali nekdanjega zaposlenega na Kemijskem inštitutu Milka Noviča. Tožilstvo je zoper njega vložilo obtožnico in po številnih zapletih je steklo sojenje. Aprila 2017 je sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani Špela Koleta Noviča spoznala za krivega umora Jamnika ter mu dosodila 25-letno zaporno kazen.

Njegovi zagovorniki so se na sodbo pritožili na višje sodišče, ki je decembra 2017 obsodilno sodbo potrdilo. Ves čas postopka je bil Novič v priporu. Marca 2018 je Novičeva obramba vložila zahtevo za varstvo zakonitosti, s katero so izpodbijali tako sodbo okrožnega kot višjega sodišča.

Septembra istega leta je vrhovno sodišče Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, zadevo vrnilo prvemu sodišču v novo sojenje pred spremenjenim senatom oziroma sodnikom in mu tudi prekinilo prestajanje kazni. Drugo sojenje se je začelo 18. decembra 2018 pred novim sodnim senatom, ki mu je predsedoval sodnik Zvijezdan Radonjić. Ta je Noviča aprila 2019 oprostil obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, na kar se je pritožila tožilka Blanka Žgajnar.

Ping pong med sodišči

Zadeva je spet romala na Višje sodišče v Ljubljani, ki je marca 2020 ugodilo zahtevi Specializiranega državnega tožilstva za izločitev sodnika Radonjića in razveljavilo oprostilno sodbo Milku Noviču. Zadevo je vrnilo sodišču prve stopnje v novo, že tretje sojenje, pred popolnoma spremenjenim senatom. To se je začelo 3. julija lani, ko se je že približeval tudi rok za zastaranje zadeve. Senat pod vodstvom sodnice Sinje Božičnik je sojenje izpeljal v šestih mesecih in 21. decembra lani izrekel še drugo oprostilno sodbo za Noviča. Po oceni sodnice Novič glede na posnetke kamer in čas, ko ima alibi, ni mogel biti na kraju dejanja.

Sodišče je zdaj sodbo izdalo še pisno. Novičevi zagovorniki Jože Hribernik, Žiga Podobnik in Monika Poje so v današnjem sporočilu za javnost navedli, da je medtem nastopilo zastaranja kazenskega pregona zoper Noviča. A tožilka Žgajnarjeva je že napovedala pritožbo tudi na to sodbo. Kot je pojasnila, ima 30-dnevni rok za njeno vložitev.