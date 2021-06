»To je novica, ki vam je nikoli nismo želeli sporočiti. Danes, 18. junija 2021, smo se poslovili od Giampiera Bonipertija, ki je umrl v Torinu, star 92 let,« je v sporočilu za javnost zapisal Juventus.

V klubu, »kjer ga nikoli ne bodo pozabili«, so dodali: »Hvala za vse. Počivaj v miru, predsednik.«

Napadalec Boniperti se je Juventusu pridružil leta 1946 in postal najboljši strelec italijanske serie A že prihodnjo sezono 1947/48 pri rosnih 20 letih. S soigralci se je petkrat veselil naslova italijanskih prvakov.

S Škotom Johnom Charlesom in Omarjem Sivorijem, italijansko-argentinskim nogometašem, je Boniperti tvoril super napadalni trio kluba.

Za reprezentanco je debitiral novembra 1947 in nastopal na svetovnih prvenstvih 1950 in 1954. Za azzurre je zbral 38 nastopov in osem golov. Za Juventus pa je do upokojitve leta 1961 zadel 178-krat. Njegov rekord je presegel šele Alessandro Del Piero leta 2010, ki je svojo prvo pogodbo s klubom podpisal ravno z Bonipertijem.

Boniperti je bil sicer znan po svojem izreku: »Zmaga ni pomembna, ampak je edino, kar šteje.«