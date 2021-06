Od vseh delodajalcev, ki so bili v Sloveniji zajeti v raziskavo, jih 14 odstotkov napoveduje novo zaposlovanje, en odstotek napoveduje odpuščanje, 78 odstotkov napoveduje stabilno zaposlovanje, medtem ko jih je sedem odstotkov neodločenih. Neto rast zaposlovanja je tako devetodstotna.

V gradbenem sektorju naj bi bila rast zaposlovanja 21-odstotna, v proizvodnji pa 15-odstotna. Tolikšna naj bi bila rast zaposlovanja tudi v trgovini, v panogi poslovnih in finančnih storitev pa poročajo o 10-odstotni rasti napovedi zaposlovanja. Za druge storitve se napoveduje 12-odstotno rast zaposlovanja ter za drugo proizvodnjo devetodstotno, so danes sporočili iz Manpowerja.

O najbolj optimističnih napovedih glede zaposlovanja poročajo iz osrednjeslovenske regije (+16 odstotkov), sledi severovzhodna Slovenija (+12 odstotkov) ter jugozahodna regija (+10 odstotkov). Za jugovzhodno regijo so napovedi z devetodstotno rastjo najmanj optimistične.

Veliko pomanjkanje ustreznih kadrov

Kot so zapisali v Manpowerju, digitalizacija in tehnološki napredek zahtevata pravo mero tehničnih in mehkih veščin, kar se odraža v velikem pomanjkanju ustreznih kadrov tako na globalni ravni kot tudi v Sloveniji. V Sloveniji 80 odstotkov zaposlovalcev poroča o izzivih z iskanjem novih zaposlenih, kar je 17 odstotkov več kot v tem času lani in 40 odstotkov več kot v letu 2019.

Največje izzive z iskanjem kadrov imajo velika podjetja z več kot 250 zaposlenimi (87 odstotkov), sledijo manjša podjetja z 10 do 49 zaposlenimi (83 odstotkov) in srednja podjetja s 50 do 250 zaposlenimi (81 odstotkov) in mikro podjetja z do 10 zaposlenimi (60 odstotkov). O največjem pomanjkanju zaposlenih za zasedbo delovnih mest poročajo na področju logistike/operative, proizvodnje, dela s strankami, dela s podatki/informacijske tehnologije in na področju prodaje in marketinga.

ManpowerGroup globalna raziskava napovedi zaposlovanja je za tretje četrtletje v raziskavo vključila 45.000 delodajalcev iz 43 držav. Delodajalci napovedujejo okrepljeno zaposlovanje od julija do septembra v 42 od 43 držav, medtem ko enako mero zaposlovanja napovedujejo v eni od držav. Za tretje četrtletje najbolj okrepljeno zaposlovanje napovedujejo delodajalci v ZDA, na Tajvanu, v Avstraliji, v Grčiji, na Irskem in v Singapurju, medtem ko najšibkejše zaposlovanje napovedujejo delodajalci v Hongkongu, Argentini, Panami in v Južni Afriki.