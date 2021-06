Parlament je o odstaviti Leposavića, ministra za pravosodje, človekove pravice in pravice manjšin, glasoval na predlog premierja Zdravka Krivokapića, ki je 5. aprila predlagal njegovo odstavitev zaradi izjave, da bo genocid v Srebrenici priznal, »ko bo nedvoumno dokazan«. Za Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je zaradi genocida v Srebrenici izreklo več sodb, pa je dejal, da je izgubilo legitimnost.

Premier Krivokapić je v parlamentu pred glasovanjem v četrtek dejal, da se mora Črna gora odločiti, ali bo evropska in demokratična država ali pa bo stalno čutila posledice vojne v 90. letih prejšnjega stoletja, poroča portal balkanske raziskovalne novinarske mreže Balkaninsight.

Prosrbski Leposavić, ki je v vlado prišel kot nestrankarski strokovnjak, je poslancem dejal, da obžaluje, če je z izjavami prizadel in razdelil ljudi ter znova zavrnil zanikanje genocida v Srebrenici. Njegovo odstavitev so v pismu poslancem zahtevale tudi predstavnice združenja mater Srebrenice, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Parlament je nato na predlog poslancev Bošnjaške stranke ob podpori celotne opozicije sprejel resolucijo, v kateri so najostreje obsodili genocid v Srebrenici, potrdili, da je bilo v njem ubitih več kot 8000 bošnjaških civilistov, prepovedali javno zanikanje tega genocida ter 11. julij razglasili za dan spomina na njegove žrtve.

Tako odstavitev ministra kot resolucijo so sprejeli zahvaljujoč podpori opozicije. Odstavitev ministra so podprli s tesno večino 43 od 81 poslancev. Proti jih je bilo 27, vzdržanih pa deset.

Resolucijo pa so sprejeli s podporo 55 poslancev, tudi dveh koalicijskih blokov, liste Mir je naša nacija ter Črno na belem. Proti so glasovali poslanci največjega bloka v vladni koaliciji, prosrbske liste Za prihodnost Črne gore, ki jo vodi stranka Demokratska fronta. Zavrnili so jo, ker da gre za provokacijo Srbov v državi, poroča Balkaninsight.

Podporo obema predlogoma so zagotovili poslanci opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS) predsednika države Mila Đukanovića, ki so zaradi glasovanja v četrtek prekinili bojkot dela parlamenta.

Iz Demokratske fronte pa so po glasovanju sporočili, da je v Črni gori nastopila politične krize in da bodo sedaj njihovi poslanci bojkotirali delo parlamenta, dokler ne bodo dosegli novega dogovora v vladni koaliciji, v kateri so stranke, ki so na volitvah avgusta lani prvič po 30 letih na oblasti porazile Đukanovićevo DPS, poroča Hina.

Eden od vodij stranke Milan Knežević je v parlamentu dejal, da »Krivokapić ne bo več premier, potem ko mu je opozicijska DPS pomagala pri odstavitvi ministra«.