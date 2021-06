Na območju Šentjurja odkrili še drugo odlagališče odpadnega blata

Šentjurski policisti so bili v četrtek obveščeni, da je neznani voznik na travnati površini ulice Leona Dobrotinška, nasproti industrijske cone Bohor v Šentjurju, nelegalno odložil okoli 20 kubičnih metrov odpadnega blata, ki verjetno izvira iz čistilnih naprav. Po do sedaj zbranih podatkih ga je pripeljal med 10. in 21. majem letos.