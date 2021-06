Začenja se teden restavracij

Kulinarični navdušenci bodo lahko te dni ponovno uživali v tednu restavracij. Ta bo od danes do 27. junija v 99 najboljših slovenskih gostilnah in restavracijah. V njih bodo pokazali, zakaj je Slovenija evropska gastronomska regija 2021, so napovedali organizatorji, podjetje Vivi.