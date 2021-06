Po posredovanju britanske vlade so v Severni Irski dobili novega prvega ministra in na novo imenovano dosedanjo namestnico. V skladu z zapleteno politično ureditvijo Severne Irske, po kateri je prvi minister iz največje stranke, je to postal Paul Givan iz Demokratične unionistične stranke (DUP), pri 39 letih do zdaj najmlajša oseba na tem položaju.

DUP je vodilna med unionostičnimi strankami, ki jim tako rečejo, ker so zavezane uniji z Veliko Britanijo. Rečejo jim tudi lojalistične in protestantske stranke. Kot novi predsednik DUP Edwin Poots, ki ga je izbral za ta položaj, je tudi Givan desničar in vročični brexitar (večina je v Severni Irski kot na Škotskem sicer glasovala proti britanskemu izstopu iz EU). Oba sta tudi člana tako imenovanega kreacionističnega gibanja, ki med drugim verjame, da je Zemlja nastala pred šest tisoč leti. Oba sta se že tudi izkazala za mačistična homofoba.

Poots je v času, ko je bil severnoirski minister za zdravstvo, nasprotoval temu, da bi bili homoseksualni moški krvodajalci. Givan pa je leta 2014 poskusil dobiti politično podporo predlogu, po katerem bi lahko lastniki trgovin in podjetij odklonili storitve homoseksualnim moškim na podlagi »globokih prepričanj«.

Bi Severna Irska morala imeti poseben status v EU? Givanova namestnica je Michelle O’Neill iz stranke Sinn Féin, saj ta položaj pripada drugi največji stranki v Severni Irski. To funkcijo je Michelle O’Neill zasedala že do sedaj. Sinn Féin, ki ima v severnoirski skupščini samo en sedež manj kot DUP, je v vseh ozirih zelo drugačna stranka. Ne samo zato, ker je največja med irskimi nacionalističnimi strankami, ki se zavzemajo za združitev z republiko Irsko, ampak tudi zato, ker je levo usmerjena. Njena ideologija je demokratični socializem. Stranka Sinn Féin je odločno nasprotovala brexitu in opozarjala, da pomeni veliko grožnjo Ircem zaradi, kot je poudarjala, nevarnosti vrnitve kopenske meje, ovir v trgovini, prisilnega umika Severne Irske s skupnega trga EU in posledic za mirovni proces in velikonočni sporazum, ki je po tridesetih letih nemira, nasilja in bomb Severni Irski prinesel mir. Položaj v Severni Irski namreč postaja vse bolj napet zaradi pobrexitskega spora med EU in Veliko Britanijo, ki ga je sprožila britanska vlada. Vse bolj je namreč jasno, da britanska vlada severnoirskega protokola kot mednarodnopravno zavezujočega dodatka brexitskemu sporazumu ni jemala povsem resno oziroma ga je predlagala le, da bi Boris Johnson izpeljal svoj ljubljeni brexit. Sinn Féin je pred dejanskim brexitom poudarjala, da bi bil edini verodostojni pristop do Severne Irske njen posebni status v EU.