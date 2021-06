Vedno se je lepo vrniti v reprezentanco. V čast mi je igrati za Slovenijo in slačilnico deliti s soigralci, ki so vsi po vrsti odlični fantje.

V štirih letih smo vsi precej odrasli. Velik minus je, da ni več zraven Gorana Dragića, ki nam je leta 2017 ogromno pomagal in navduševal z igrami. Bil je resnično vodja v pravem pomenu besede. Je pa nekaj tega tedaj prenesel tudi na druge igralce, zato sem prepričan, da smo sposobni uspešno zgodbo peljati naprej.

Za košarkarja je najtežje sedeti ob igrišču in soigralce spremljati, ko se borijo. Na srečo smo odigrali zelo dobro tekmo. Delovali smo kot pravo moštvo in upam, da bo tako tudi naprej.

Spomnim se leta 2017, ko smo zadnjo tekmo pred potjo na evropsko prvenstvo prav tako igrali proti Hrvaški v polnih Stožicah. Takrat je bil občutek resnično neverjeten. Pričakujem, da bo zdaj podobno, čeprav tribune zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ne bodo polne. Želim si, da bi navijači razgrabili vse vstopnice, ki so na voljo.

Imam res veliko željo in motiv, da pridemo na olimpijske igre. Naredili bomo vse, da nam to uspe.

Moja vloga bo seveda drugačna, kot je bila leta 2017. Jasno, ni Gorana, zato bomo morali vsi prevzeti del odgovornosti. Imamo igralce, ki se lahko kosajo s pritiskom – Eda Murića, Klemna Prepeliča, Jako Blažiča… Glede tega me ne skrbi.

Podrobno se o tem še nismo pogovarjali. A jasno je, da bom igral na različnih položajih. Trenutno se ubadamo z osvajanjem različnih akcij za različne igralce. Imamo igralce, ki lahko delajo vse na parketu.

Z njim imam odličen odnos. Zavedam se, da je težko biti selektor, saj ta vloga s seboj prinaša ogromen pritisk. A sem prepričan, da mu bo Sekulić kos. Najbolj pomembno je, da ga prav vsi igralci spoštujemo.

Zmagati moramo na vseh tekmah. (smeh) Tobeyja pa sem že videl igrati, saj veliko spremljam evroligo in špansko prvenstvo. Imamo kakovostno ekipo, ki se lahko prebije na olimpijske igre in tudi tam pride do odmevnega rezultata. A treba bo iti korak za korakom. Prvi cilj je, da osvojimo Kaunas.

Ni skrivnost, da smo »šuterska« ekipa. To se je videlo tudi na tekmi proti Hrvaški v sredo. A ne smemo se zanašati le na mete za tri točke. Dober met je tisti, ko izigraš nasprotnikovo obrambo in si odprt. Upam, da bomo imeli čim več takšnih metov, saj bomo s tem imeli več možnosti za uspeh.

Sezona v ligi NBA je bila dolga in naporna. Časa za počitek ni bilo veliko, pa vendar sem se v teh nekaj prostih dneh regeneriral. Pripravljen sem na napore, ki prihajajo.

V Evropi se igra bolj moštvena in taktična košarka, v ZDA pa dajejo večji poudarek igri ena na ena. No, stvar, na katero se bom moral privaditi, pa so evropska pravila, ki sem jih že nekoliko pozabil.

Dejstvo je, da nisem naredil še ničesar. Seveda je lepo prejemati individualne nagrade, porušiti kakšen rekord ali biti izbran v najboljšo peterko sezone. Vse to me veseli. A moj glavni cilj je samo en – osvojiti naslov prvaka v ligi NBA.

Po eni strani je težko, saj te ljudje na vsakem koraku prepoznajo, po drugi pa super. Čutim veliko odgovornost, saj vidim, s kakšnimi očmi me gledajo otroci. Sem njihov vzornik in na meni je, da dajem dober zgled. Tudi sam, ko sem bil majhen, sem svoje vzornike gledal kot bogove. Otrokom tako poskušam ugoditi v vseh njihovih željah.

Pri Dallasu me imajo ves čas pod nadzorom. Ne bi rekel, da imam v tem času do njih kakšne obveznosti, smo pa ves čas na zvezi prek telefonskih klicev in sporočil.

Ni mi bilo lahko, ko sem izvedel. Donnieja imam rad, poznam ga dolgo časa in bil je najbolj zaslužen, da me je Dallas izbral na naboru. Težko mi je, a sem samo igralec. Nisem tisti, ki vleče poteze v klubu. Za to je zadolženo vodstvo.