Ta teden ni na sporedu mednarodnih kolesarskih dirk na najvišji ravni, saj je ta čas v letu rezerviran, da nacionalne kolesarske zveze lahko organizirajo državna prvenstva. Nič drugače ni v Sloveniji. Kolesarska zveza (KZS) je najboljše slovenske kolesarje zbrala v Kopru. V tem obmorskem mestu so se zbrali prav vsi z izjemo Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je povsem osredotočen na pripravo na dirko po Franciji.

Uvodni dan so v Kopru potekali boji za naslov prvaka v vožnji na čas. Tekmovanje v vseh kategorijah je potekalo celotno popoldne, vrhunec pa je sledil nekaj minut po sedmi uri zvečer. Na tri kroge od Kopra do Izole v skupni dolžini 31,5 kilometra so se podali prvi favoriti za naslov prvaka Jan Polanc, Jan Tratnik in Tadej Pogačar. Trasa je bila spektakularna, saj je skoraj ves čas potekala tik ob morju.

Kronometer je bil tudi zelo podoben dvema, ki bosta sledila na prihajajoči dirki po Franciji. Ravno to pa lahko malce skrbi Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je lani najprestižnejšo dirko v sezoni dobil ravno po zaslugi odličnega kronometra. A ta je bil zahteven, gorski. Letos bo povsem drugače.

Morski piš na slovenski obali je najbolj ustrezal Janu Tratniku, ki je enostavno drvel po cesti. Kronometer je odpeljal s povprečno hitrostjo več kot 50 km/h in s tem po letih 2015 in 2018 prišel do svojega tretjega naslova prvaka. »Ves čas smo bili tesno skupaj. Ko sem v zadnjih dveh krogih dobil podatke, da me Jan in Tadej ne prehitevata, sem dobil dodatno moč. Res sem zelo vesel tega naslova,« je v trdem idrijskem narečju razlagal Jan Tratnik. 31-letniku se je najbolj približal Jan Polanc (UAE Emirates), ki je zaostal devet sekund. Presenetljivo veliko (34 sekund) je na tretjem mestu zaostal Pogačar, ki je povsem popustil v zadnjem krogu. »Morda sem malce prehitro začel, a sem dobro reševal. Zaostanek pol minute je soliden rezultat,« ni bil preveč razočaran Tadej Pogačar, ki mu ni uspelo ubraniti naslova prvaka.

V ženski konkurenci je prvakinja postala Eugenia Bajuk. »Treningi potekajo po planu in po prebolelem covidu se vračam v formo. Zelo sem vesela, da sem si zopet priborila majico državne prvakinje,« je bila razumljivo zadovoljna Bajukova, ki je tekmice prehitela za več kot minuto. Drugo mesto je zasedla Urša Pintar, tretja pa je bila branilka naslova Urška Žigart. V nedeljo kolesarje in kolesarke čaka še državno prvenstvo v cestni vožnji, ki bo prav tako potekalo v Kopru in njegovi okolici.