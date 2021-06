Fedove nove gospodarske napovedi kažejo, da se bo BDP v letu 2021 povečal za 7 odstotkov, v marčni projekciji so te napovedi znašale 6,5 odstotka. Za leto 2022 pa je predvidena 3,3-odstotna rast. Na koncu leta naj bi brezposelnost znašala 4,5 odstotka, inflacija pa 3,4 odstotka.

Že v minulem tednu je ECB hitrost svojih nakupov prek programa PEPP pustila nespremenjeno in krepko zvišala napoved gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto. Še marca je ECB za leti 2021 in 2022 pričakovala rast BDP v višini 4 oziroma 4,1 odstotka; zdaj pa napovedi zvišuje na 4,6 in 4,7 odstotka. Spremembe pri napovedi inflacije so mnogo manjše. Evropski centralni bankirji srednjeročne napovedi inflacije skorajda niso spreminjali, za malenkost pa so povišali napoved osnovne inflacije v letu 2023. Obe napovedi sta zdaj 1,4 odstotka in še vedno krepko pod dvoodstotnim ciljem banke, kar pomeni, da nas za zdaj v območju evra čaka nadaljevanje spodbujevalne denarne politike za daljše obdobje po letu 2023. Končni majski podatki o inflaciji za območje evra še ne kažejo veliko dokazov, da se ob ponovnem odpiranju gospodarstva cenovni pritiski kaj prida povečujejo. Višje inflacijske napovedi se bodo verjetno uresničile v prihodnjih mesecih, a vseeno lahko pričakujemo, da se bo inflacija leta 2022 znižala.

Potrošniki bodo v drugi polovici leta začeli porabljati svoje, zdaj že višje prihranke in več bo kreditiranja gospodinjstev. To pa bo ob nadaljevanju stimulativnih denarnih politik ugodno učinkovalo na delniške tečaje podjetij v drugi polovici leta. Ne nazadnje bo pri številnih evropskih državah rast proizvodnje kmalu dopolnjena še s povečanjem potrošnje v storitvenem sektorju. Potrošnja gospodinjstev v območju evra se bo vrnila in bo eden ključnih pospeševalcev okrevanja v drugi polovici letošnjega leta tako doma kot na splošno v območju evra. Glede na relativno podcenjenost domačega trga lahko pričakujemo ugodno »klimo« tudi na domačem delniškem trgu, Ljubljanski borzi, že v drugi polovici letošnjega leta. Če seveda ne bo nepredvidljivih dogodkov.