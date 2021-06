30 let domoljubja in slovenski šport

Mediji so nas v sredo opozorili na objave, v katerih se stranka NSi na svojem twitter profilu z naslovom #30letdomoljubja hvali z nekaterimi največjimi uspehi slovenskih športnikov – kolesarjev Rogliča in Pogačarja, evropskih prvakov košarkarjev ter s prvo olimpijsko medaljo veslačev Čopa in Žveglja za samostojno Slovenijo. Kaj le je NSi storila za slovenski šport, da se tako hvali z njegovimi uspehi? In kaj sploh je naša država s svojimi politiki storila za slovenski šport? Razen tega, da samo obljubljajo, se slikajo ob največjih uspehih slovenskega športa, mahajo z zastavo… Niti tega, da bi v našem parlamentu sprejeli uredbo o neobdavčitvi sponzorskih sredstev, ne zmorejo.