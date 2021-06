V Bohinju letos še več javnih prevozov in nova pravila obnašanja

To poletje v Bohinju ponovno pričakujejo veliko slovenskih gostov, med njimi precej enodnevnih obiskovalcev. Da bi jim prihranili stres ob iskanju parkirišča in zmanjšali gnečo v bližini jezera, so okrepili brezplačne javne prevoze in jim dodali nove. Opozarjajo pa tudi na nova pravila vedenja.