Preveč odpadkov poleg zabojnikov

V javnem podjetju Voka Snaga opažajo vedno več neprimernega odlaganja odpadkov na ekootokih, pri podzemnih zbiralnicah in ob zabojnikih, zato so uporabnike na njihove obveznosti, prepovedi in predvidene globe začeli opozarjati z namestitvijo posebnih opozoril.