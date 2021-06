V dno duše so pretreseni prebivalci Kanarskih otokov in celinske Španije, ki so se od samega besa in žalosti podali na ulice večjih mest. To so naredili v podporo družini, ki je izgubila dve deklici, enoletno Anno in šestletno Olivio, ki naj bi ju iz maščevanja nekdanji ženi umoril njun oče. Zavračamo družinsko nasilje, zaščititi moramo ženske in otroke, so vzklikali po ulicah in molili za njuni duši. »To niso norci, to so morilci,« so glede staršev, ki umore otrok uporabljajo za nesmiselno obračunavanje z nekdanjimi partnerji, jasni protestniki sredi Madrida. Sedemintridesetletnega očeta deklic in domnevnega morilca Tomása G. z mednarodno tiralico iščejo že vse od konca aprila, ko je napadel novega partnerja nekdanje žene, potem pa ugrabil deklici. »Nikoli več ju ne boš videla,« je v slovo še sporočil nekdanji ženi. In res ju ni.

Dozdajšnja preiskava je pokazala, da naj bi hčeri umoril že 27. aprila v svoji hiši na Tenerifih, kjer so na mizi našli sledi uspavalnih tablet. Najprej naj bi ju omamil, ju nato zadavil, v brisače zaviti trupli skril v športni torbi, ju naložil v avto, še isti večer prestavil v čoln in ju odvrgel v morje. Na poti nazaj v pristanišče ga je ustavila pomorska policija in mu izdala kazen zaradi kršenja epidemioloških ukrepov, kaže poročilo preiskovalcev. Nekaj ur pozneje se je znova vkrcal na čoln in izginil. »Deklici je umoril, da bi s tem nekdanji ženi povzročil najhujšo možno bolečino,« po poročanju tiskovne agencije Reuters še piše v poročilu. Truplo starejše Olivie je policija našla prejšnji četrtek, torbo, obteženo s sidrom, so našli v morju na globini tisoč metrov, in to nedaleč od točke, kjer so pred tem našli prazen očetov čoln. Našli so tudi drugo športno torbo, a je bila prazna. Iskalna akcija tako za enoletno deklico kot za osumljencem še vedno poteka, a nihče več ne verjame, da bi ju lahko našli živa.