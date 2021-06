Napredno poslovno izobraževanje se vse bolj drzno spogleduje z drugačnimi prijemi. Poleg predavanj in poslovnih tematik se poslužuje tehnik, ki na prvi pogled presenečajo. Zavedajoč se, da nas »umetnost in umetniki spodbujajo, da vidimo več, slišimo več in občutimo več«, kot pravi strokovnjak za voditeljstvo prof. Edgar Schein, na marsikaterem poslovnem seminarju poleg predavateljev s področja poslovnih ved nastopijo tudi glasbeniki, ustvarjalci likovnih umetnosti, kiparji, plesalci. Umetnost in vodenje je celo redni predmet v predmetniku mednarodnega podiplomskega študija menedžmenta Executive MBA na IEDC – Poslovni šoli Bled, ki je bil ravno zaradi tega razglašen za enega izmed štirih najbolj inovativnih na svetu. Umetnost je vpeta tudi v številne krajše seminarje za voditelje. Enega izmed takšnih, imenovanega kar reatreat za vodje, organizira tudi izkušena trenerka in coachinja Sandra Bohinec Gorjak, ki vodi Center Arisa. V umetnosti vidi možnost za samorefleksijo. Vodji, ki je zelo zaposlen in pod nenehnimi pritiski, pogosto enostavno zmanjka časa in energije za lastno refleksijo, torej ozaveščanje lastnih občutkov, mišljenja in vedenja. »Bolj ko jih znamo ozavestiti, manj bomo delovali na avtopilotu, širši repertoar znanja bomo imeli za soočanje z novimi izkušnjami. S temi pa bo prihodnost še polnejša kot sedanjost,« pojasni Bohinčeva.

Ko si vzamemo čas za poglobitev vase in v lastne odzive na situacije, začutimo, kaj je za nas inherentno prav. »Za suvereno delovanje in vodenje je notranji občutek, kaj je prav in kaj ne, izrednega pomena. Povezan je tudi z intuicijo. Oboje deluje kot kompas, ki nas vodi proti višjemu poslanstvu.« Bohinčeva bo na svojo delavnico Energija vodenja, ki bo v začetku julija, zato povabila tudi umetnike. Ema Špan, sicer magistrica psihologije, slika mandale. To je geometrični vzorec, ki tradicionalno predstavlja kozmos, v svojih začetkih pa je predstavljala povezavo z neskončnim in svetom kot takim. Kot pravi, ji pomagajo s koncentracijo, umirjanjem in pri vračanju v sedanji trenutek. »Umetnost ima svoje mesto praktično povsod. Dober zaposleni oziroma vodja je tisti, ki zna poiskati tudi načine za skrb zase in ljubezen do sebe. Velik del tega predstavlja vzpostavitev stika s samim sabo in svojimi občutki ter poznavanje orodij in tehnik za sproščanje in vračanje v sedanji trenutek, s čimer poskrbimo zase, se dobro počutimo. Posledično lažje in bolj učinkovito opravljamo kakršne koli naloge,« meni Španova. Na delavnici bo udeležence vpeljala v svet mandal tudi zato, ker verjame, da imajo terapevtsko moč. »Proces slikanja mandale pomaga pri uravnavanju tesnobe in da posamezniku moč, da izrazi svoje trenutno počutje in doživljanje na intuitiven način, brez načrtovanja in obremenjevanja s končnim produktom,« pojasni.

Ujemimo skupni ritem

Drugi gost je Franci Krevh, akademski glasbenik tolkalec, član Orkestra Slovenske filharmonije. Ljubezen do ritma in glasbe razširja s srečanji pod naslovom Tolkalni krog. To je družabno glasbeno srečanje, pri katerem udeleženci z igranjem na različna tolkala (afriške bobne, konge, ropotulje…) doživijo izkušnjo skupnega ritma. Dodana vrednost je za udeležence večplastna in potrjena z mnogimi raziskavami. »Spodbuja občutek sodelovanja, poslušanja, sporazumevanja in skupnih ciljev, krepi logično mišljenje in izboljšuje sposobnost iskanja rešitev, zmanjšuje stres, poveča lastno ustvarjalnost,« našteva Krevh. Tovrstna glasbena aktivnost razvija tudi občutek skupinskega dela in kolegialnosti. Vsak udeleženec prispeva lasten, enkraten, a enako pomemben del kot vsi drugi. »Najbolj se mi je vtisnil v spomin eden izmed zaposlenih v turističnem podjetju, ki je na večerni refleksiji celodnevnega team buildinga potarnal, da ga jezi, ker so mu vsi celo življenje govorili, kako nima občutka za glasbo, danes, tik pred penzijo, pa je na tolkalnem krogu ugotovil, da ima super ritem in občutek za glasbo. S pomočjo tovrstnih tehnik se ruši tudi pogosto prepričanje, da je kreativnost rezervirana zgolj za peščico nadarjenih. Sandra Bohinec Gorjak dodaja, da tako kot smo vsi lahko kreativni, se tudi vsi kdaj znajdemo v situacijah, ko smo lahko vodje, tudi kadar nismo uradno v tej vlogi.

»Dober vodja zna prisluhniti najprej sebi in stopiti v stik z lastno osebnostno močjo, od koder suvereno vodi druge.« In kakšna je povezava med etiko in estetiko? »Lepota se ne zgodi sama po sebi, povezana je z globino. Ob pogledu na lepo sliko ali lepo osebo, se lahko zgodi notranji premik. »Lepi ljudje žarčijo, pogosto nosijo dolge življenjske zgodbe, prebili so se skozi težke trenutke, vselej imajo svoj notranji prav. To so karizmatične osebe, magične osebnosti, naravni voditelji.« Sledimo jim zaradi njihove notranje luči in čistosti. Naravno lep človek nima potrebe, da bi olepševal, s tem pa so povezane visoke vrednote – svoboda, pravičnost, uravnoteženo življenje, inherentne dobremu voditeljstvu. »K vsemu temu nas nagovarja umetnost, zato jo imam za odličnega sopotnika vseh, ki želijo graditi na sebi, svoji osebnostni energiji in iz te črpati moč za uspešno vodenje drugih. Poslovno izobraževanje ima navsezadnje misijo, da zaviralno energijo preusmeri v ustvarjalno.«