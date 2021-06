»Odličnost pomeni biti najboljši v okoliščinah, v katerih delaš. Prijava za nagrado marketinška odličnost je vseobsegajoča. Morda za nekatere nagrade vaše podjetje ne more tekmovati, marketinška odličnost pa je priložnost, da tudi majhna podjetja prikažejo svojo inovativnost pri načrtovanju marketinških aktivnosti in izvajanju marketinške strategije. Prijava je lahko tudi odlična platforma za pregled tega, kaj v podjetju počnete in kje bi lahko še napredovali,« nagrado opisuje dr. Mitja Pirc (AT Kearney), ki je dolga leta kot predsednik komisije bdel nad podelitvijo nagrad, ki so jih v preteklih letih prejela podjetja Postojnska jama, Adria Mobil, Steklarna Hrastnik, Droga Kolinska in Zavarovalnica Triglav, ki so s svojo marketinško naravnanostjo in odličnimi rezultati zgled celotni slovenski poslovni skupnosti.

Priložnost, da marketing prikaže svojo vrednost Z letošnjo prenovljeno nagrado v DMS nagrajujejo inovativne projekte, ki uvajajo nove poslovne modele, ustvarjajo edinstveno vrednost za uporabnika, spreminjajo procese celotnega podjetja, nagovarjajo odgovornost, trajnost in družbeni razvoj ter krepijo marketinško usmerjenost znotraj celostne strategije podjetja. Iščejo projekte tako iz B2C- kot iz B2B-segmentov, iz malih in velikih podjetij, pomembno je, da gre za projekt, kjer je bil marketing gonilo sprememb in razvoja. K prijavi spodbujajo agilna manjša in srednje velika podjetja, tehnološka podjetja, startupe z inovativnimi, trgu prilagojenimi rešitvami. Marketing je namreč v sodobnem poslovnem ekosistemu tisti, ki spremlja spremembe in razume, kaj uporabnik pričakuje ter zna napovedati trende, na podlagi katerih razvijamo in prodajamo tisto, kar bo na trgu resnično uspelo prepričati uporabnika. V današnji turbulentni realnosti je marketing tisti, ki lahko celo naredi razliko med preživetjem in propadom podjetja. »V sodobni digitalni realnosti je gonilo najboljših podjetij marketing. Danes je naša funkcija, če je prepletena čez vse funkcije v podjetju, tako močna, da lahko v dveh letih podjetje iz nič pripelje do nekaj milijonskih številk,« izpostavlja Primož Jakin, soustanovitelj spletne trgovine Miss Alice Cosmetics. Nagrada marketinška odličnost je tako sijajna priložnost, da marketing pokaže svojo vrednost tudi izven okvirjev marketinške stroke. Z nagrado marketinška odličnost lahko organizacije utrdijo zavest, da je marketing interdisciplinarna funkcija in gonilo rasti podjetja. S pravilno umestitvijo marketinga na strateško mesto v podjetju, je lahko ravno marketing tisti, ki ustvarja pogoje za rast tudi v nepredvidljivih časih.