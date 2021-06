V uredništvu Radia 1 so zapisali: »Menimo, da takšna odločitev organa, kot je SRDF, pomeni nedopusten pritisk na neodvisen medij. Zaposleni na Radiu 1 smo zgroženi zaskrbljeni nad tem, da je strokovni organ podlegel političnim interesom in sprejel tako nerazumno in nezakonito odločitev.«

Imajo največ zaposlenih in največjo ekipo sodelavcev, ki ustvarjajo radijske vsebine

»Radio 1 ima med vsemi komercialnimi radiji v Sloveniji največ zaposlenih in največjo ekipo sodelavcev, ki ustvarjajo radijske vsebine. Radio 1 je po raziskavah Mediane, Ninamedie in Valicona najbolj poslušan radio v Sloveniji. Jutranji radijski program z Denisom Avdičem nastaja s pomočjo številčne ekipe, ki se vsak dan trudi pripravljati zanimive in zabavne vsebine. Da ekipa Radia 1 dela dobro, potrjuje tudi visok odziv na družbenih omrežjih, kjer ima Radio 1 več kot 300.000 sledilcev. Pretekli teden se je zaključila akcija, v kateri so zaposleni Radia 1 in sodelavci skupaj s poslušalci zbrali več kot 800.000 EUR, kar bo več 2500 otrokom iz socialno šibkih družin omogočilo letovanje na morju. Če bi bila ekipa Radia 1 najmanj usposobljena, kot ocenjuje SRDF, take akcije sploh ne bi uspela izpeljati. Napisati kriterije, ki ekipo Radia 1 etiketirajo za najbolj nesposobno v državi, je klofuta brez primere vsem slovenskim medijem in ne le Radiu 1,« so še zapisali in dalje pojasnili njihovo domnevo, zakaj je prišlo do te odločitve.