Kriminalno omrežje za smrdljive posle s komunalnim blatom

Nezakonito odlaganje komunalnega blata v Pivoli pri Mariboru doživlja kriminalistično poglavje. V sredo so kriminalisti opravili 18 hišnih preiskav na območju Maribora, Celja in Ljubljane. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja je v pridržanju pristala četverica, med drugim direktor celjskega podjetja CEP Urban Majcen.