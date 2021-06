Kriminalisti na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana izvajajo 18 hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Pri preiskavah kriminalisti iščejo dokaze o storitvi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper več osumljencev, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica so delavci krškega podjetja Kostak v začetku tedna začeli odvažati nedavno nelegalno odloženo blato. Zahtevna sanacija bo po napovedih potekala vsaj mesec dni, saj pri odvažanju materiala ne gre samo za odloženo komunalno blato, pač pa tudi za zemljino in kamenje.