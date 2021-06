Poleg tega so v torek opravili še 26.516 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo s PCR testiranjem.

Delež pozitivnih testov je bil za 0,9 odstotne točke nižji kot v torek. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 97, dan prej pa je znašalo 113.

V bolnišnicah zdravijo devet covidnih bolnikov manj kot dan prej, število hospitaliziranih na oddelkih intenzivne nege ostaja enako.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 250.288 ljudi.

S prvim odmerkom cepiva proti covid-19 je cepljenih 781.557 oz. 45,2 odstotka starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 568.057 oz. 32,9 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 524.564 oz. 59,9 odstotka, z drugim odmerkom pa je cepljenih 435.925 oz. 49,7 odstotka prebivalcev, še navaja vlada.