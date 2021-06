Devetindvajsetletni nogometaš Interja iz Milana se je v 43. minuti tekme proti Finski nenadoma zgrudil in izgubil zavest, zato ga je medicinsko osebje na igrišču več minut oživljajo, preden so ga prepeljali v bolnišnico. Pozneje so potrdili, da je doživel zastoj srca.

DBU je danes sporočila, da bodo reprezentantu vstavili srčni spodbujevalnik, napravo, ki pomaga uravnavati srčni ritem. Kot so sporočili iz zveze, so zdravniške preiskave pokazale, da bo to najboljša rešitev za športnika, ki je doživel srčni zastoj, a za zdaj niso razkrili nobenih podatkov o tem, ali bo Eriksen še lahko igral nogomet.

Danes bo Danska igrala drugo tekmo skupinskega dela tekmovanja z Belgijo. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bodo gledalci na stadionu V Koebenhavnu v dogovoru z obema zvezama sodelujočih ekip poskrbeli za posebno gesto: v 10. minuti (Eriksen ima na dresu to številko) nameravajo tekmo prekiniti, nogometaši bodo žogo poslali v stranski avt, potem pa bodo tako gledalci kot nogometaši z aplavzom posredovali sporočilo Eriksenu in mu zaželeli hitro okrevanje.