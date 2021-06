Območje Gippslanda v zvezni državi Viktorija v Avstraliji so te dni močno prizadele nevihte in poplave, ki so zahtevale evakuacijo številnih prebivalcev, na stotine ljudi je ostalo brez elektrike. Pokrajino zapuščajo tudi živali, le pajki so se znašli na malce drugačen način. Namesto da bi se odpravili na pot, so svoj dom prestavili le nekaj 10 deset centimetrov nad zemeljsko površje. S spleteno »svilnato preprogo« so že prekrili cela polja in grmičevja.

Profesorja Dietra Hochulija, ekologa z univerze v Sydneyju, pojav pajkove »svilnate preproge« glede na vremenske razmere ni presenetil. Pajki namreč enako kot človek bežijo pred poplavami. To naredijo tako, da mreže preprosto spletejo z najvišjega mesta na listu, s pomočjo rahlega vetra pa potem mrežo razprostrejo še v širino.