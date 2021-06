Zmagi za LA Clippers in Atlanto

V končnici košarkarske lige NBA sta ekipi Los Angeles Clippers in Atlanta Hawks vpisali novi zmagi. Košarkarji Clippers so premagali Utah Jazz s 119:111 in v polfinalu zahodne konference vodijo s 3:2 v zmagah, v polfinalu vzhodne konference pa je Atlanta Hawks s 109:106 premagala Philadelphia 76ers in povedla s 3:2 v zmagah.