Poslanci spet o financiranju katoliških in drugih zasebnih šol

V državnem zboru so člani odbora za izobraževanje obravnavali spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želi koalicija strank SDS, NSi in SMC uzakoniti dodatno financiranje zasebnih šol. Opozicijske stranke skušajo poskus, ki je zlasti v interesu Cerkve, omejiti.