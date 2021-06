»Real Madrid sporoča, da bo v četrtek, 17. junija, ob 12.30 uradna poslovilna prireditev za našega kapetana Sergia Ramosa, v prisotnosti predsednika kluba Florentina Pereza. Nato se bo Ramos udeležil še spletne novinarske konference,« se je okrog 21.30 ure danes zvečer glasilo po svoje pričakovano, a vseeno »bombastično« sporočilo na uradni spletni strani madridskega nogometnega velikana. S tem se je končala večmesečna saga okoli morebitnega podaljšanja pogodbe z Ramosom, ki kapetanu kluba poteče 30. junija letos in mu je predsednik ni želel podaljšati. Perez se je ne glede na status Ramosa kot dolgoletne klubske legende držal principa, po katerem je denimo pred kratkim podaljšal pogodbo tudi s hrvaškim zvezdnikom Luko Modrićem, da igralcem sredi tridesetih let starosti podaljšuje pogodbe samo še za po leto dni (Ramos je vztrajal pri dvoletnem podaljšanju), dodatno pa se je zapletlo še zato, ker je Perez zahteval Ramosovo privolitev v desetodstotno znižanje plače zaradi okrnjenih prejemkov kluba v času covida, a kapetan tudi za to ni želel slišati. Kot so pisali španski mediji, naj bi Ramos klical že Modrića in druge igralce, ki podaljšujejo pogodbe (Vasquez, Nacho itd), naj ne privolijo v znižanje plač, ker da Perez ta denar namenoma »hrani« za prihod francoske zvezde Kyliana Mbappeja. Ker na zadnjih spomladanskih pogajanjih Ramos ni želel poslušati zahtev Pereza, mu je ta odvrnil, da »potem moram pa načrtovati ekipo brez tebe«, na kar mu je Ramos dejal, »pa daj«. Zanimivo bo, kako bo jutri Ramos te dogodke pojasnil sam pred novinarji, kjer bo tudi najbrž sporočil, v kateri klub odhaja; nazadnje se je govorilo, da bo to Sevilla, iz katere je leta 2005 tudi prišel v Madrid, a počakajmo do jutri za dokončno informacijo.

Tako se lahko zgodi, da bo Real letos ostal brez branilskega para, ki je klubu prinesel slavo v minulem desetletju, ker se menda poslavlja tudi francoski osrednji branilec Raphael Varane, ki domnevno odhaja v PSG in bo del menjalnega »posla« za prihod Mbappeja v Madrid. Ker je Real medtem k sreči iz Bayerna že pripeljal Davida Alabo, bo novi par branilcev očitno Alaba-Militao, glede na to, kako se je brazilski mladi branilec izkazal v drugi polovici pravkar končane sezone.

Prva polovica leta 2021 je tako za Sergia Ramosa res popolna osebna in profesionalna polomija, kakršne si po sijajni karieri res ni zaslužil. Najprej se je poškodoval in za klub letos praktično ni igral, ko pa je (v polfinalu Lige prvakov proti Chelseaju, denimo), je bil njegov prispevek k ekipi zelo skromen. Zaradi neigranja v klubu je izpadel tudi iz reprezentance Španije za letošnje evropsko prvenstvo, čeprav je aktualni kapetan španske ekipe. Temu pa zdaj sledi še slovo od enega najboljših nogometnih klubov na svetu.

Sergio Ramos je sicer legenda madridskega Reala v rangu imen, kot so Fernando Hierro, Raul Gonzales in Iker Casillas, ki so vsi močno prispevali k ugledu kluba v zadnjih 25 letih, ko je Real osvojil kar sedem naslovov zmagovalca Lige prvakov. Ramos je več kot kot aktivno sodeloval pri štirih izmed njih (2014 ter 2016–2018), pri čemer bo šel v zgodovino zlasti njegov zadetek v finalu LP leta 2014 v Lizboni proti madridskemu Atleticu, ko je z glavo po podaji Modrića izid izenačil v 94. minuti tekme. Poleg tega je Ramos osvojil tudi pet naslovov španskega prvaka (2007–08, 2012, 2017 in 2020) ter še goro drugih lovorik. S Španijo pa je bil, ne pozabimo, tudi dvakratni evropski (2008 in 2012) ter tudi svetovni prvak (2010). Ni skratka lovorike, ki je v karieri ni osvojil in je v tem pogledu verjetno eden najboljših Realovih igralcev vseh časov (po številu osvojenih lovorik ga prekaša samo Paco Gento iz prve generacije galaktikov v 50. in 60. letih minulega stoletja). Žal pa se ob koncu kariere od kluba poslavlja tako neslavno kot vsi njegovi našteti legendarni predhodniki – ki pa so se po upokojitvi vseeno vrnili v klub v takšnih ali drugačnih vlogah. In verjetno se bo v Madrid prej ali slej vrnil tudi Sergio Ramos.