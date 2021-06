V slovenski košarkarski reprezentanci je bil danes dan za veselje. Zjutraj je namreč postalo jasno, da je bil Luka Dončić drugo leto zapored izbran v najboljšo peterko sezone lige NBA skupaj z Nikolo Jokićem (Denver), Janisom Antetokounmpom (Milwaukee), Kawhijem Leonardom (LA Clippers) in Stephom Curryjem (Golden State), nato pa kmalu še, da je Mike Tobey tudi uradno prejel slovensko državljanstvo in bo lahko reprezentanci pomagal na kvalifikacijah za olimpijske igre. »Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za slovensko reprezentanco. Vem, kako pomembna je košarka v Sloveniji in s kako bogato zgodovino se reprezentanca lahko pohvali. Na igrišču ter zunaj njega sem pripravljen dati vse od sebe ter ekipi pomagati na kakršen koli način,« je ob tem povedal 213 centimetrov visoki Mike Tobey. Zvečer pa je izbrana vrsta na prvem pripravljalnem obračunu na Reki za piko na i ugnala Hrvaško s 94:80.

Jasno je, da rezultat s prve pripravljalne tekme nima večjega pomena, še posebej ne, ker sta obe ekipi nastopili precej zdesetkani. A vsaka zmaga je vsekakor dobrodošla, če ne za drugo, za dvigovanje vzdušja v izbrani vrsti. Slovenija se je večino prvega polčasa mučila, saj ji v napadu ni steklo, v obrambi pa so bili igralci pogosto za korak prepočasni. A vse se je spremenilo v zadnjih dveh minutah druge četrtine, ko je voz potegnil Luka Rupnik. Organizator igre Cedevite Olimpije je zadeval, asistiral in kradel žoge ter s tem sprožil plaz, ki ga Hrvati niso več mogli zaustaviti. Izbranci selektorja Sekulića so v drugem polčasu povozili nasprotnika, blesteli pa predvsem pri metih za tri točke, pri katerih so bili 50-odstotni (26-13). Veseli dejstvo, da so dobro formo prikazali vsi nosilci, izstopal pa je Jaka Blažič z 20 točkami. Kapetan bo v prihodnje kot kaže Zoran Dragić, ki je najstarejši igralec v moštvu. V zadnjem obdobju sta po upokojitvi Gorana Dragića to vlogo opravljala Gašper Vidmar in Edo Murić.

»Spodbudna zmaga pred nadaljevanjem priprav. Dobili smo potrditev, da smo na pravi poti. Igra še ni na ravni, ki jo pričakujemo, a bomo postopoma skozi treninge prišli do nje. Vsak dan se nam na treningih priključi kakšen nov igralec in potrebno je tudi njih vključiti v naš sistem. Selektor Sekulić je naredil dobre zametke, kako naj bi bila reprezentanca videti in kakšne vloge bodo imeli posamezniki,« je povedal Jaka Blažič.