S Toninovega ministrstva na Požareport

Novinarji 24ur.com, Svet24 in Večera so ministrstvu za obrambo zastavili vprašanja o udeležbi ministra Mateja Tonina na vrhu zavezništva Nata v Bruslju. Vsebino sporočil in zajem zaslona z elektronskimi naslovi novinarjev je nato včeraj na twitterju in portalu Požareport z namenom diskreditacije medijskih hiš objavil Bojan Požar.