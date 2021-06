Zdravstvena inšpekcija: ukvarjali so se s policijsko uro, z zdravstvom pa bore malo

Zdravstveni inšpektorat je med epidemijo le redko preveril, ali v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih spoštujejo pravice pacientov. Nadzor se je drastično skrčil v obdobju, ko je bil dostop do zdravljenja in diagnostike močno otežen.