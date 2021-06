Nepreslišano Matevž Šalehar - Hamo glasbenik

Kadar politiki tako ustreza, nas vtakne samo pod kulturo, čeprav predstavljamo tudi velik del gospodarskega sektorja, v katerem je zaposlenih ogromno ljudi in od katerega država dobi veliko plačanih davkov. Nas na odru vidite pet, a od našega »branda« v resnici živi dvanajst ljudi. Če zraven prištejete še prodajalce hrane in pijače na koncertih, pa vstopnic in majic, albumov, glasbeni sektor doseže znesek nekaj odstotkov BDP na leto. Tako smo daleč od tega, da smo del zgolj kulture.

Žalosten pa sem, da ima katera koli država ministra za kulturo, ki ga kultura ne zanima. Z našo demokracijo je očitno nekaj narobe. Nedeljski dnevnik