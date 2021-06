Petinsedemdesetletni predsednik Nikaragve Daniel Ortega je okrepil represijo proti predstavnikom opozicije, da bi še pred novembrskimi volitvami izločil iz tekme za predsedniški položaj politične nasprotnike, ki bi utegnili ogroziti njegovo ponovno izvolitev oziroma četrti zaporedni mandat.

Najprej je prejšnji mesec vrhovni volilni svet oziroma volilna komisija Nikaragve iz registra političnih strank izbrisala Stranko demokratične obnove in Konservativno stranko, ker naj bi njuna predstavnika izjavila, da se ne bodo udeležili predsedniških volitev. V zadnjih dveh tednih pa so aretirali kar 13 vidnih opozicijskih predstavnikov, tudi štiri potencialne predsedniške kandidate. Aretacije so bile izvedene na podlagi obtožb o korupciji in kršitvi zakona o obrambi pravic ljudstva do neodvisnosti, suverenosti in samoodločbe za mir. Ta lani sprejeti zakon odreka možnost kandidiranja za javne funkcije vsakomur, ki bi »vodil ali financiral državni udar, kršil ustavni red, spodbujal vmešavanje tujcev (v notranje zadeve države) in spodbujal teroristična dejanja«.

Za zapahi tudi nekdanji soborci Med prvimi je aretacija doletela novinarko Cristiano Chamorro, hčer nekdanje predsednice države Violete Barrios de Chamorro (1990–1997) in novinarja Pedra J. Chamorra, ki ga je ubila Somosova hunta leta 1978. Chamorrova je bila predlagana za skupno kandidatko opozicije za predsedniški položaj. Sledile so aretacije Felixa Maradiage iz vrst Narodne enotnosti ter dveh potencialnih kandidatov iz stranke Zavezništvo državljanov. Minuli konec tedna je Ortega za zapahe poslal še tri svoje nekdanje soborce in poveljnike gverilskega gibanja Sandinistična narodnoosvobodilna fronta (FSLN), ki je v krvavi vojni v sedemdesetih letih zadala poraz diktaturi krvoločnega Somosovega družinskega klana (1934–1979). Gre za legendarne nikaragovske figure, Doro M. Telleza in Víctorja Hugoja Tinoca ter Huga Torresa, ki so kot dvajsetletniki izvedli drzne vojaške operacije proti diktaturi. Po letu 1990 je trojica skupaj z večino intelektualcev zapustila FSLN v odgovor na avtokratsko obnašanje Ortege. Ustanovili so Sandinistično prenovitveno gibanje, ki se danes imenuje Demokratična prenovitvena unija in predstavlja levo opozicijo Ortegovemu režimu.

Družina je obogatela Leta 2007 je bil Ortega na čelu FSLN ponovno izvoljen za predsednika države, zatem pa še dvakrat. V teh 14 letih vladavine so bili principi, ki so pomenili gibalo sandinističnega gibanja v 70. in 80. letih, poteptani oziroma obešeni na klin. Ortega si je z zagotovljeno večino v parlamentu prilastil celoten aparat države ter zakonodajo prilagodil svojim ekonomskim interesom in političnim potrebam. Soprogo Rosario Murillo je leta 2016 imenoval za podpredsednico države, osem od njunih devet sinov pa postavil za svetovalce vlade in na vrh gospodarstva. Murillova danes prek enega od sinov obvladuje večino medijev v državi. Z Ortego sta se prek zasebnih podjetij povzpela med najbogatejše nikaragovske družine, novembra pa kanita pridobiti še četrti mandat.