»Tudi vreme se je končno popravilo, da nas ne zebe,« je bil stavek, ki smo ga zelo pogosto slišali ob današnjem obisku treninga slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih v Kranju. Potem ko je bil prvi mesec namenjen bazičnim treningom z vadbo na stadionu in v telovadnici, je za tekmovalci prvi mesec skokov na kar petih različnih skakalnicah. Ob ogledu treninga je bilo očitno, da so skoki nekaterih že na visoko ravni, medtem ko drugi še iščejo prave občutke. »Delamo osnove, to je spuščanje s startne klopi, vožnja po zaletišču in prehod na odskočno mizo, da pozimi ne bomo imeli težav z različnimi nakloni naletov in s prehodi med različnimi skakalnicami. Načrt je, da skakalec ob prihodu na novo skakalnico že v enem skoku osvoji način spuščanja in skakanja. Za zdaj nam gre dobro. Trenutno je v zelo dobro formi Anže Lanišek, tudi Peter Prevc in Tilen Bartol se prebujata, Timi Zajc malo niha. Želim si, da fantje ohranijo sedanji pristop in zbranost,« je pod senčnikom poročal glavni trener Robert Hrgota, ki se je zelo pedantno lotil dela.

Pavlovčič vse boljšijadralni padalec

Ko smo se pogovarjali s skakalci, so vsi poudarjali, da je počutje povezano s skoki, ki jih naredijo na treningu. »Boljši ko so skoki, boljše je počutje čez dan. Pri meni je poudarek, da počep uredimo tako, da na kateri koli skakalnici potrebujem največ dva skoka, da se z njo ujamem, ne pa šele v nedeljo z zadnjo serijo. Ne glede na to, koliko je tekmovanj v sezoni, se moraš na vsako zelo dobro pripraviti. Najtežje je, ko delam napako in vem, kaj je narobe, ne vem pa, kako stvar izboljšati, zato moram uporabiti različne trike,« je bil slikovit kapetan slovenske zračne eskadrilje Peter Prevc.

Anže Lanišek spada med skakalce, ki se dobro zavedajo, kako pomembne so že bazične priprave: »Skakalnice so nam vsem ljubše kot atletski stadion, a uvodni del s splošno kondicijo je zelo pomemben, da nato lažje funkcioniramo skozi sezono. Trenutno je vse normalno.« Medtem ko Lanišek nima večjih težav z bolečinami v hrbtu, ki so ga ovirale minulo zimo, je moral Žiga Jelar za mesec dni prekiniti treninge. Ponovno so je pojavila bolečina v kolenu, ki ga je ovirala zadnji dve leti, zato je pozimi tekmoval s pomočjo protibolečinskih tablet, česar ne more početi v nedogled. Trenutno dela po posebnem programu z zelo zahtevnimi vajami v fitnesu. »Je tako naporno, da je pritekla tudi kakšna solza, a ker vem, zakaj delam, grem domov z nasmeškom,« je razložil Žiga Jelar, najboljši glasbenik med skakalci, ki končuje študij menedžmenta v športu in se bo na skakalnico vrnil prihodnji teden.

Bor Pavlovčič iz tedna v teden ne napreduje le na skakalnici, ampak tudi v letenju z jadralnim padalom, s katerim naredi skok ali dva na teden in tudi že objavlja fotografije svojih podvigov. »Moram paziti, da z jadralnim padalom ne naredim kakšne neumnosti. Ker so treningi naporni, počutje na skakalnici še ni tako sproščeno kot pozimi. Počasi zbiram prave občutke, da bo lažje, ko se bo začelo tekmovalno obdobje,« je razlagal Bor Pavlovčič, ki obožuje toplo vreme in morje.