Povedano drugače: najbolj krščanska stranka in zagovornica božjih zapovedi, med katerimi je tudi tista »ne kradi«, je po tem, ko so jo zalotili s prsti v marmeladi, javno priznala, da je različnim medijem brez spoštovanja avtorskih pravic »sunila« kakšno fotografijo slavnih slovenskih športnikov in nanjo, da bo še huje, nalepila logotip stranke NSi, ter vse skupaj objavila na svojem računu čivkaškega družbenega omrežja.

Še en dokaz več, da se Cerkev, stara več kot dve tisočletji, kot institucija ne prilagaja več sodobnim časom. Tisto božjo zapoved o kraji bo zagotovo treba prilagoditi, ker ne sodi več v današnje razmere. Z njo si namreč Cerkvi naklonjene politične stranke ne morejo prav nič več pomagati.