Postregli s kozarčkom izvirske vode

Na stojnici na Glavnem trgu v Kamniku so tokrat stregli s pitno izvirsko vodo iz Kamniško-Savinjskih Alp. Z dogodkom, ki poteka v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, so želeli poudariti pomen ohranjanja pitne vode in vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino.