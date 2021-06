Poslancem, ki podpirajo SDS: ste sposobni biti zaskrbljeni?

Izpostavil bi tri stvari: 1. katere so karakteristike fašizma, ki jih skoraj vse lahko zasledimo tudi v Sloveniji; 2. kaj je H. Göring na nürnberškem procesu odgovoril tožilcu, ki ga je zanimalo, kako je Hitlerju uspelo spreobrniti enega najbolj izobraženih in tolerantnih narodov v pohlevne sužnje, ki so nato zagrešili najhujši zločin v zgodovini človeštva; in 3. kako voditelju uspe (skladno z »navodili« za vladanje N. Machiavellija) preusmeriti ljudem pozornost, da skoraj ne opazijo, kaj vse počne za realizacijo svoje agende in v dolgoročno škodo narodu in državi.