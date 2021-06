Potem ko so bile leta 2017 na Češkem prvič na evropskem prvenstvu in že s tem naredile odmeven rezultat, dve leti kasneje v Srbiji in Latviji pa se že prebile v kvalifikacijsko tekmo za četrtfinale, kjer so bile premočne Belgijke, se slovenska ženska reprezentanca na tretje prvenstvo stare celine podaja s precej večjimi apetiti. In to povsem upravičeno, saj varovanke selektorja Damirja Grgića v kvalifikacijah niso doživele poraza, kot tudi ne v pripravljalnem obdobju, ko so trikrat padle Poljakinje, dvakrat Črnogorke in Slovakinje. Le izid zadnje tekme proti Franciji, ki je bila zaprta za javnost, ni jasen. Slovenke bodo prvi del evropskega prvenstva, ki bo potekalo v Strasbourgu in Valencii do 29. junija, igrale v francoskem mestu, prve nasprotnice pa bodo danes ob 18. uri Turkinje. Iz vsake od štirih skupin s po štirimi reprezentancami v četrtfinale neposredno potujejo prve, druge in tretje pa čaka repasaž.

Da Slovenija na evropskem prvenstvu cilja visoko, ne skriva nihče v reprezentanci. »Ko si enkrat v četrtfinalu, te le še malenkosti ločijo od zgodovinskih dosežkov,« pravi Damir Grgić, samozavest Slovenk pa je zaznati v vsaki izjavi. »Držimo se načela – spoštujemo vse tekmice, a nobene se ne bojimo. Zavedamo se naše kakovosti, smo dobro pripravljene in verjamemo, da lahko storimo korak več kot na prejšnjem evropskem prvenstvu. V naših glavah je Valencia, s Strasbourgom se ne bomo zadovoljile,« je dejala Eva Lisec. Če se bodo njene napovedi z Valencio uresničile, bo to pomenilo, da bodo Slovenke igrale v polfinalu.

A jasno je, da bo treba iti korak za korakom in najprej opraviti s skupinskim delom. Slovenija, ki na lestvici Mednarodne košarkarske zveze Fiba zaseda 30. mesto, se bo v skupini pomerila s Turčijo, sedmo reprezentanco na svetu, Belgijo (6.) ter Bosno in Hercegovino (34.). »Skupina je zahtevna, a vse nasprotnice so premagljive. Belgija je brez dvoma prvi favorit, a hkrati reprezentanca, s katero imamo neporavnane račune. Tudi o Turčiji ne velja izgubljati besed, saj je že vrsto let svetovna velesila v ženski košarki. Še najbolj neugodna bo verjetno tekma z BiH, saj bo po eni strani tretja tekma v štirih dneh, hkrati pa sila zahtevna. BiH bo na prvenstvu nastopila prvič po dvajsetih letih in bo lahko igrala povsem neobremenjeno. Ima nekaj odličnih posameznic, predvsem pa vrhunsko naturalizirano igralko Jonquel Jones, ki sodi v sam vrh ženske lige WNBA,« poudarja Grgić.

Seznam reprezentantk na EP 2021: Nika Barič, Eva Lisec (obe Dinamo Kursk, Rus), Lea Debeljak, Maruša Seničar (obe Cinkarna Celje), Shante Marie Evans (Perfumerias Avenida, Špa), Zala Friškovec (Szekszard, Mad), Teja Goršič (Hannover, Nem), Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj (obe Kangoeroes Mechelen, Bel), Teja Oblak (Praga, Češ), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Špa), Tina Trebec (Montbrison, Fra).