Iz tabora Kristjana Čeha, najobetavnejšega slovenskega atleta, prihajajo skrb vzbujajoče novice. Dvaindvajsetletni Ptujčan se je namreč dober mesec dni pred nastopom na olimpijskih igrah razšel s svojim trenerjem Gorazdom Rajherjem. Razlog za razhod je bila Čehova partnerica Estonka Anna Maria Orel, s katero je želel skupaj trenirati, v kar njegov trener ni privolil. Slovenski rekorder v metu diska in trener sta se odločila, da prekineta sodelovanje, novega trenerja pa Kristjan Čeh še nima.

»Zaradi različnih pogledov, s kom lahko treniram, je prišlo do prehitrih reakcij tako na moji kot na trenerjevi strani. Zahteval je, da pri treningu ni mojega dekleta. To je bil glavni razlog, da sva se razšla,« je pojasnil Kristjan Čeh. Odločno je nadaljeval: »Trudim se, da bi se obdržal na vrhunski ravni. Kot kaže, bom skušal sam zvoziti sezono do konca. Ne vidim možnosti, da bi z Rajherjem obnovila sodelovanje. Pri olimpijskih igrah ostajajo cilji nespremenjeni, želim pa imeti čim manj stresa. Še vedno imam drugi izid sezone na svetu, a se sam še ne vidim v vlogi favorita na olimpijskih igrah. V Tokio ne bom šel s prevelikimi pričakovanji in cilji. Vem, da sem dober, mora pa se to pokazati na olimpijski tekmi, v boju s tekmeci, ki imajo osebne rekorde tudi prek 70 metrov.«

»Nič ni bilo na osebni ravni, ni bilo kakšnega spora, moja vrata so še vedno odprta. Kristjan ni sprejel načina dela, tega, da ne meša posla z zasebnim življenjem. Ko smo mu to želeli predstaviti, je dejal, da mu grenimo življenje. Mogoče smo šli nekoliko na ostro, da ne more trenirati z Orlovo, ki ga moti med treningi. On ni sprejel, da ima trening vrhunskega atleta svoje pogoje in zahteve, tudi odrekanja. Sam sem še vedno pripravljen delati z njim, to sem povedal vsem. A sem bil vedno načelen, vedno sem zahteval maksimum od sebe in to pričakujem tudi od drugih,« je pojasnil Gorazd Rajher.

Kristjan Čeh je že pred časom prekinil tudi sodelovanje s svojim menedžerjem Aldom Inom Ilešičem, nekdanjim kolesarjem, ki je med drugim tudi predsednik ptujskega atletskega kluba, katerega član je Čeh.