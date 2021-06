Tekma med Rusijo in Finsko na stadionu Krestovski oziroma na Gazprom Areni v Sankt Peterburgu je bila dvoboj ekip, ki sta v prvem krogu skupine B Eura 2020 doživeli povsem nasprotni usodi: medtem ko je Ruse zmlela Belgija s 3:0, so Finci zmagali v legendarni tekmi proti Danski (1:0), v kateri je zastoj srca doživel najboljši danski igralec Christian Eriksen. Današnji dvoboj pa se je začel prav infarktno za domačine, ki bi se v primeru poraza praktično že poslovili od prvenstva; že v 4. minuti je namreč za Fince zadel njihov napadalec in strelec gola tudi na prvi tekmi Joel Pohjanpolo, vendar je nizozemski sodnik Danny Makkelie ta prelep zadetek, dosežen z glavo v slogu Cristiana Ronalda po dolgem »letu«, razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Rusi so bili opazno boljši nasprotnik v prvem polčasu, kar potrjuje tudi statistika (razmerje v strelih 7:3 in posest žoge 68:32), vendar so bili Finci izjemno nevarni v protinapadih.

Rusom pa se je vztrajnost vendarle izplačala v 47. minuti, torej v sodnikovem podaljšku (do katerega je prišlo zaradi poškodbe ruskega branilca Maria Fernandesa), ko je po lepi samostojni akciji v kazenskem prostoru Fincev zadel ruski napadalec Atalante in soigralec našega Josipa Iličiča Aleksej Mirančuk, ki je s kakšnih 11 metrov neubranljivo zadel zgornji desni kot finskega vratarja.

V začetku drugega polčasa se dogajanje na igrišču ni bistveno spremenilo, Rusi so bili podjetnejši, Finci pa spet nevarni, vendar nenatančni. Finci so pritiskali za izenačenje, tudi znižali razmerje v posesti žoge in v strelih, a so Rusi precej rutinirano ubranili prednost do konca tekme in se tako rešili ter močno razpletli položaj v skupini B.

V tej skupini bosta na papirju najmočnejši ekipi, Danska in Belgija, igrali jutri, vrstni red v skupini pa bo določil zadnji krog v ponedeljek, ko bo Rusija v Köbenhavnu igrala proti Danski, Belgija pa proti Finski na Gazprom Areni v Sankt Peterburgu. Zazdaj imajo Belgijci (s tekmo manj), Rusi in Finci po 3 točke, Danci (s tekmo manj) pa so še pri ničli.