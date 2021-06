Kot so sporočili iz predsednikovega urada, namerava Borut Pahor njuni kandidaturi predsedniku DZ Igorju Zorčiču poslati v začetku prihodnjega tedna. Pred tem, če bi se to izkazalo za potrebno, pa bo opravil še nekaj neformalnih pogovorov. Pahor je postopek za izbor novega viceguvernerja Banke Slovenije sprožil, ker se bo viceguvernerki Ireni Vodopivec Jean mandat iztekel 6. oktobra. Poleg nje so se za ta položaj prijavili Branko Babič, Mejra Festić in Matjaž Koman.

Večina strank po današnjem posvetu pri Pahorju sicer ni želela razkriti svojega izbora. Kot je v izjavi po pogovoru pri predsedniku republike povedal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, pričakujejo še obisk dveh kandidatov, dva sta se že predstavila. Na osnovi pogovorov se bodo odločili glede podpore. Za SAB, DeSUS in poslansko skupino nepovezanih poslancev je najprimernejša Vodopivec Jeanova, za Levico pa Koman.

Zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku se bo mandat iztekel 25. oktobra. Prijavo za to mesto je oddal le Lobnik. V poslanskih skupinah večinoma menijo, da je doslej dobro opravljal svoje delo.

Damjan Kukovec kandidat za sodnika na Splošnem sodišču EU

Za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU pa je Pahor izbral profesorja Damjana Kukovca. Predlog je poslal v državni zbor, kjer bodo poslanci o kandidatu odločali na tajnem glasovanju, za njegovo potrditev pa je potrebna večina vseh poslancev, torej najmanj 46.

»Predsednik republike presoja, da kandidat zaradi njegovega izjemnega strokovnega znanja in izkušenj, tako v domačem kot širšem mednarodnem okolju, in zavoljo izkazanega poznavanja dela Splošnega sodišča EU, izpolnjuje zahtevne kriterije za to funkcijo,« so sporočili iz predsednikovega urada. Pahor je o kandidatu opravil tudi posvete z vodji poslanskih skupin in ocenil, da uživa več kot prepričljivo podporo za izvolitev.

Kukovec je bil eden izmed osmih kandidatov, ki so se prijavili na ponovljen razpis za prosto sodniško mesto na Splošnem sodišču EU. Vlada se do kandidatov ni posebej opredeljevala, ga je pa kot najustreznejšega ocenil Sodni svet. Na Sodnem svetu so utemeljili, da, izrednega profesorja na britanski univerzi Middlesex »poleg akademske odličnosti na področju prava EU odlikujejo tudi konkretne in bogate izkušnje z delom v institucijah EU, med drugim tudi neposredno izkušnje z zastopanjem pred obema sodiščema EU, bogato udejstvovanje v širšem mednarodnem pravnem okolju in obenem ohranjanje vezi z domačim pravnim in kulturnim okoljem«.

Glede na življenjepis, objavljen na Zavodu za humanistiko, je Kukovec diplomiral z odliko na ljubljanski Pravni fakulteti, nato pa magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze Harvard. Med drugim je delal v pravni službi Evropske komisije, na Sodišču EU v Luksemburgu in na Posebnem sodišču za Sierra Leone. Pred Sodiščem EU je uspešno zagovarjal številne primere. Objavljal je dela s področja prava EU, mednarodne trgovine in globalnega vladanja, konkurenčnega prava in pravne teorije. Predaval je na številnih univerzah in fakultetah po svetu, med drugim tudi na pravni fakulteti harvardske univerze. Zdaj pa je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze Middlesex v Londonu.