Najprej je Bidna in Putina sprejel njun gostitelj, švicarski predsednik Guy Parmelin, nato pa sta se rokovala. »Vedno se je bolje sestati iz oči v oči,« je ob tem dejal Biden. Putin pa je izrazil upanje, da bo srečanje produktivno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zatem sta se voditelja dveh velesil podala na srečanje za zaprtimi vrati. Na dnevnem redu imata veliko tem, čeprav nobena stran ne pričakuje kakega bistvenega napredka pri zbliževanju stališč. Po predvidoma peturnem srečanju bosta stopila pred novinarje, a predvidoma ločeno.

Američane v odnosih z Rusijo moti veliko stvari, od napadov ruskih hekerjev do odnosa Kremlja do opozicije v Rusiji, vpletenosti v ukrajinsko krizo in zasedbe polotoka Krim. Prav tako želijo pogovore o vpletanju v volitve v ZDA in drugih zahodnih državah. Do Kremlja so bili v zadnjih dneh ostri tudi v sklepni izjavi po vrhu G7 in po vrhu zveze Nato.

Biden je pred srečanjem zagotovil, da ne iščejo konflikta z Moskvo, ampak stabilne in predvidljive odnose. Putin je podobno pred vrhom dejal, da se želi na srečanju z Bidnom zavzeti za sodelovanje pri skupnih interesih. Mednje po njegovih besedah sodijo regionalni konflikti, skrb za okolje in strateška stabilnost, vidi pa tudi možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja.

Putin je dejal še, da bo srečanje posvečeno predvsem obnovitvi osebnih stikov in odnosov ter vzpostavitvi neposrednega dialoga.