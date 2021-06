Uradno odločitev bodo članice predvidoma sprejele konec tedna. Z odločitvijo pa bo seznam držav, iz katerih je dovoljeno potovanje tudi iz nenujnih razlogov, enkrat daljši. Na seznamu bodo po novem ZDA, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Libanon, Macao, Hongkong in Tajvan.

Na seznamu so sicer že Avstralija, Nova Zelandija, Ruanda, Singapur, Južna Koreja, Izrael, Japonska in Tajska. Za druge države načeloma velja prepoved nenujnih potovanj v EU.

Države članice EU ter Švica, Norveška, Lihtenštajn in Islandija so se ob začetku pandemije zaradi nevarnosti širjenja okužb dogovorile o prepovedi vseh nenujnih potovanj v povezavo, določile pa so seznam držav, za katere velja izjema. Pravno obvezujoča prepoved ni in države članice lahko same točneje določijo pogoje. Izjema med drugim velja tudi za državljane EU in njihove družine.

Zaenkrat ni znano, ali bodo ZDA sprejele podobno odločitev. Doslej so omilili opozorila pred potovanji za lastne državljane za nekaj držav v EU, še vedno pa velja prepoved vstopa v ZDA za državljane EU in več drugih držav.