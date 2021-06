Milošević sicer veliko trenerskih izkušenj nima, saj je doslej opravljal le funkcijo pomočnika pri reprezentanci Črne gore ter vodil Partizan. Bogatejša je bila njegova igralska kariera, kot napadalec je igral za Partizan, Aston Villo, Zaragozo, Parmo, Espanyol, Celto, Osasuno in Rubin Kazan. Za reprezentanco je zbral več kot sto nastopov in dosegel 37 golov.

»Vem, kakšno težo ima Olimpija kot klub. Poznam njeno tradicijo in zgodovino. V veliko čast mi je, da sem postal trener Olimpije. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil predsedniku kluba. Imam veliko željo in entuziazem, da z Olimpijo naredim rezultate, ki si jih takšen klub zasluži. Verjamem, da imamo potencial, da to naredimo,« je za spletno stran ljubljanskega kluba povedal Milošević, ki je pred 21 leti na znameniti tekmi (3:3) na evropskem prvenstvu 2000 proti Sloveniji dosegel dva gola.

»V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim novega trenerja Olimpije, Savo Miloševića. Po več razgovorih sem bil presenečen nad njegovimi izjemnimi vrlinami, ki jih ima ne le kot trener, ampak v prvi vrsti kot človek. Seveda moram omeniti tudi njegovo igralsko kariero, kjer ga poznamo kot veliko legendo,« pa je dejal predsednik Olimpije Milan Mandarić.

»Mislim, da Olimpija nikoli ni imela boljšega vodje, in verjamem, da bo njegova prisotnost v klubu vsem doprinesla dodatno energijo ter pozitiven pogled. Kot predsedniku mi ravno to prinaša veliko zadovoljstvo. Z novim trenerjem smo pogodbo podpisali za dve leti in če se zgodi, da bo to moje zadnje leto pri Olimpiji, potem ne dvomim v uspehe kluba s takšnim trenerjem na čelu,« je dodal Mandarić.