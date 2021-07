Starejši mehanske bolečine občutijo zaradi obrabljenih struktur hrbtenice ali pa gre za spinalno stenozo, postopno nastajajočo kronično utesnitev živcev na izhodu iz hrbteničnega kanala.

»Bolečine v hrbtenici lahko povzroči dolgotrajna nepravilna drža, zaradi katere se pogosto pojavi boleč občutek med lopaticama in v križu. Bolečina v hrbtenici je lahko tudi posledica poškodb pri športu, prometne nesreče, nesreče na delovnem mestu, daljšega ponavljajočega se dela ali ponavljanja gibov. Zato je med drugim pred redno športno aktivnostjo in po njej treba izvajati raztezne vaje in paziti na zdravo telesno težo, saj prekomerna obremenjuje hrbtenico,« opozarja izr. prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., specialist ortopedije iz Medicinskega centra Barsos.

Tveganje se z leti povečuje

Poleg naštetega tveganje za okvare hrbtenice predstavljajo poklici, kjer je v večji meri prisotno dolgotrajno sedeče delo. To so pisarniški delavci in vozniki, kjer je veliko prisilne drže, na primer delavci v proizvodnji, in kjer se dviguje bremena, na primer v gradbeništvu.

»Le malo je pisarniških delavcev, ki še niso občutili napetosti v vratu ali glavobola, saj je v veliki meri obremenjen vratni del hrbtenice. To pripelje do oslabelih in raztegnjenih mišic zgornjega dela hrbta in lahko tudi do poudarjene ukrivljenosti prsne hrbtenice,« povzame Mavčič in opozori, da se z bolečino v hrbtenici utegne srečati večina med nami. Degenerativne spremembe hrbtenice so namreč pričakovan del staranja – tako kot gube na obrazu ali sivi lasje. Seveda pa procesi starostne degeneracije ne potekajo pri vseh ljudeh enako hitro. Težava prizadene oba spola enako pogosto. Večina ljudi se sicer prvič z bolečinami v hrbtu sooči pri 30. letih, tveganje pa se z leti povečuje.

Bolečine v hrbtenici in degenerativne spremembe hrbtenice predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh težav s kronično bolečino v razvitih državah, tudi v Sloveniji. Pri nas je, tako kot v drugih razvitih državah, opazen trend upada gibalne aktivnosti otrok in mladostnikov, s tem pa narašča delež prekomerno težkih. Hkrati se prebivalstvo stara. Iz teh razlogov ima vedno več ljudi težave s hrbtenico.

Gibanje je nujno

»Največ, kar lahko sami storite za svojo hrbtenico, sta krepitev mišic trupa in redna telesna aktivnost s hrbtnimi mišicami. Gibanje je nujno. Tudi med delom večkrat vstanite, se pretegnite in sprehodite. Naj hrbtenica zadiha. Vzdržujte primerno telesno težo ter se naučite dvigovati bremena s počepom in izravnano hrbtenico. Izogibajte se kajenju. Za utrjevanje hrbtenice so priporočljivi plavanje, veslanje, kolesarjenje, tek na smučeh in hoja s pohodnimi palicami, saj z njimi razbremenjujemo tudi kolke in kolena,« svetuje sogovornik.

Tudi življenjski slog igra pri zdravju hrbtenice pomembno vlogo. Redna telesna dejavnost je ena najpomembnejših komponent zdravega življenja posameznika, ki preprečuje tudi kronične srčno-žilne in presnovne bolezni ter s tem izboljša kakovost življenja. Skratka, pazimo na zdravo telesno težo in se čim več gibajmo.