Po raziskavah Nacionalnega inštituta za javno zdravje skoraj 60 odstotkov prebivalcev Slovenije spi manj kot sedem ur na dan. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija svari pred pomanjkanjem spanja, saj to prinaša resne zdravstvene težave. Ne samo, da pomanjkanje spanja na dolgi rok vpliva na koncentracijo, razdražljivost in povzroča depresijo ter izgorelost, vodi tudi v resna obolenja, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, debelost in rakava obolenja.

Pri pomanjkanju spanja ne gre le za slabo organiziranost časa, velik vpliv na kratke noči ima tudi stres, poudarja Klemen Križaj iz Zeliščne lekarne patra Simona Ašiča in dodaja, da zelišča oziroma zdravilne rastline vsebujejo snovi, ki jih uporabljamo v obliki različnih pripravkov: »Najpogostejši so čajne mešanice, alkoholni izvlečki ali kapljice oziroma tinkture, sirupi in sokovi za bolj prijetno in predvsem kakovostno spanje. Med najbolj znane sodijo baldrijanove kapljice, kapljice za lahko noč in čaj NočSIT.«

Prednost naravnih pripravkov, dodaja sogovornik, je, da ne povzročajo odvisnosti; človek je pomirjen, ne pa omamljen. Treba je uporabljati sveže pripravljene zdravilne čaje. Priporočenih količin in predpisanega časa ekstrakcije ne smemo povečevati v upanju na hitrejši in močnejši učinek. Zdravilni čaji so namreč namenjeni lajšanju blažjih zdravstvenih težav.